Zoll: Neue Bewerberinnen und Bewerber gesucht

Die Berufseinsteiger absolvieren jetzt drei Jahre lang ein duales Studium. Der praktische Teil läuft beim Zoll in Duisburg, der theoretische Teil an einer Hochschule in Münster. Nach erfolgreichem Abschluss können die Absolventen z.B. in die Sachbearbeitung, zu Spezialeinheiten oder zur Finanzkontrolle Schwarzarbeit gehen. Die Bewerbungsphase für die nächsten Ausbildungs- und Studienplätze läuft bereits. Bis zum 15. April können sich Interessierte noch für den gehobenen Zolldienst oder für den Bereich Verwaltungsinformatik bewerben. Start ist dann der 1. März 2026.