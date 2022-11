WM-Bälle erzählen Deutsche (Sport)geschichte

Ab morgen (22.11.) werden die Originale gemeinsam in der Dauerausstellung zu sehen sein. Neu dazu gekommen sind die Finalbälle von 1974 und 1990. Das Fußballmuseum hat jahrelang recherchiert, um sie ausfindig zu machen. Sie befanden sich bei den damaligen Schiedsrichtern, bzw. in deren Nachlass. Vor allem der Ball von 1990 sei recht schwer aufzutreiben gewesen, sagt das Museum. Der damalige Schiedsrichter des WM-Finales war später als Arzt tätig und hatte ihn über 30 Jahre lang in seiner Praxis in Mexico-City aufbewahrt. Vom Museum heißt es, dass jeder einzelne Ball nicht nur deutsche Fußball-, sondern auch Nationalgeschichte erzähle. Das Dortmunder Museum hat dienstags bis sonntags täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.