Wissenschaftler erklären ihre Arbeit

Nicht alles ist streng wissenschaftlich, denn die Mitarbeiter zeigen zum Beispiel auch ihre Büros und verraten, was sie früher als Kind mal werden wollten. Gedacht ist der Podcast für alle, die an der HRW studieren wollen, für Firmen, die vielleicht mit der Hochschule zusammenarbeiten möchten und für alle, die schon immer wissen wollten, was eigentlich an der HRW so passiert. Zu hören sind die Folgen über alle gängigen Podcast-Dienste oder über die Internetseite der Hochschule Ruhr West. Eine Folge gibt es schon. Die nächsten beiden erschienen am 15. April und dann wieder im Mai.

Hier geht es zum HRW-Wissenschafts-Podcast.