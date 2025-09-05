Wirtschaftspreis: Finalisten stehen fest

Eine Jury hat daraus jetzt fünf mögliche Kandidaten ausgewählt:





AZ-Clean Gebäudereinigung und Dienstleistung

Beierlorzer GmbH

Bücherträume OHG

Lebensmittelmärkte Heinz-Wilhelm Paschmann GmbH & Co. KG

SCHAUENBURG International GmbH





Die dritte Ausgabe des Mülheimer Wirtschaftspreises steht unter dem Motto „Unternehmerisches Engagement“. Anfang November wird ein Mülheimer Unternehmen ausgezeichnet, das über das Tagesgeschäft hinaus gemeinsam mit seinen Mitarbeitenden einen besonderen Beitrag für die Stadtgesellschaft leistet, heißt es. In der zweiten Phase des Wettbewerbs müssen die Finalisten jetzt den ersten Eindruck der Jury bestätigen. Sie sollen weitere Informationen zu ihrem Unternehmen und den Konzepten einreichen. Jeweils ein Jurymitglied wird außerdem eines der fünf Unternehmen besuchen, um sich einen eigenen Eindruck vor Ort zu verschaffen. Das Siegerunternehmen wird Ende Oktober ermittelt. Die Preisverleihung findet am 7. November im WDL-Luftschiffhangar statt. Der Vorverkauf für die Tickets startet am 1. Oktober. Der Mülheimer Wirtschaftspreis ist mit 5.000 Euro dotiert. Die Auszeichnung steht in jedem Jahr unter einem anderen Motto.