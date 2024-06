Wirtschaft: Revier trotzt allen Krisen

Der aktuelle Wirtschaftsbericht Ruhr kommt trotzdem zum Schluss, dass das Ruhrgebiet in Sachen Arbeit weiter gut aufgestellt ist. So haben noch einmal mehr Menschen einen Job als im Jahr davor. In der Metropole Ruhr haben damit so viele Menschen einen Arbeitsplatz wie seit über 45 Jahren nicht mehr. Das betrifft vor allem klassische Industrie und Dienstleistungen. Hier arbeiten mittlerweile wieder deutlich mehr als 400.000 Beschäftigte. Als starker Pfeiler zeigt sich auch der Gesundheitssektor, in dem im Revier mehr als eine halbe Million Menschen arbeiten. Im Bereich Bauen und Wohnen gibt es deutlich mehr Unternehmen und massiv gestiegene Umsätze. Gleiches gilt für den Freizeitsektor. Das Ruhrgebiet hat damit allen Krisen der letzten Jahre Stand gehalten, heißt es in der Bilanz des Wirtschaftsberichts.