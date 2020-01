Wirbel um Waffenschein

Ein Bürgermeister aus dem Ruhrgebiet will sich bewaffnen – das Thema hat am Wochenende sogar zu Demos geführt. Ende vergangener Woche war bekannt geworden, dass der Bürgermeister von Kamp-Lintfort, Christoph Landscheidt, einen Waffenschein beantragen will. Grund sollen zunehmende Anfeindungen aus der rechten Szene sein.

