Wieder LKW-Unfall und Sperrung auf A 40

Der Fahrer war in Richtung Dortmund unterwegs. Warum er die Kontrolle verlor, ist noch unklar. Beim Aufprall gegen die Betonschutzplanke flogen Trümmerteile über die gesamte Fahrbahn. In Fahrtrichtung Essen war die A 40 bei Bochum-Hamme bis etwa 11 Uhr wegen der Aufräumarbeiten gesperrt. In Fahrtrichtung Dortmund werden noch immer Betonteile von der Straße geholt. Hier wird die Sperrung der A 40 noch bis nachmittags dauern. Der LKW-Fahrer wurde laut Polizeibericht nur leicht verletzt.

A 40 bei Styrum gerade erst wieder freigegeben

Vor zweieinhalb Wochen erst hatte es einen schweren LKW-Unfall auf der A 40 bei Mülheim-Styrum gegeben, woraufhin die Autobahn dort noch bis letzten Sonntag gesperrt war.