«Wicked»-Star Cynthia Erivo: «Ich liebe einen kahlen Kopf»

Berlin (dpa) - Sie wird für ihre Looks gefeiert - nun hat «Wicked»-Schauspielerin Cynthia Erivo in einem Interview verraten, warum sie eine Glatze trägt. «Ich liebe hohe Absätze, ich liebe schöne Nägel, ich liebe ein markantes Kinn, ich liebe einen kahlen Kopf, ich liebe ein gutes Outfit», sagte die 38-Jährige dem Modemagazin «Harper's Bazaar». «Das ist für mich wirklich eine Art, verschiedene Facetten auszudrücken.»

Im Dezember erscheinen Erivos Memoiren

Erivo hatte 2016 am New Yorker Broadway eine Tony-Trophäe für das Musical-Revival «The Color Purple» als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Sie wurde auch schon mit einem Grammy und Emmy gekürt. Zudem wurde sie bereits dreimal für einen Oscar nominiert, zuletzt dieses Jahr als beste Hauptdarstellerin für den ersten Teil des Musicalfilms «Wicked».

Der zweite Teil dieses Films mit Erivo und Popstar Ariana Grande startet im November in den deutschen Kinos. Im Dezember erscheinen die Memoiren der gebürtigen Londonerin. In «Mehr als Genug» schildere sie in persönlichen Anekdoten, wie sie als queere schwarze Frau im Showbusiness ihren Platz gefunden habe.