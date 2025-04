Whatsapp: Die hilfreichsten neuen Features

Berlin (dpa/tmn) - Whatsapp bekommt ständig Updates - und damit auch neue Features. Da kann man schnell mal das ein oder andere übersehen. Doch einige davon sind echte Gamechanger. Vor allem profitieren Gruppenchats von den Neuerungen.

So kann man jetzt beispielsweise seine Benachrichtigungen besser anpassen. Bisher konnten Gruppen nur komplett stummgeschaltet werden. Jetzt kann die Einstellung «Benachrichtigen über» verwendet werden, um zu selektieren, bei welchen Nachrichten man eine Push-Benachrichtigung bekommt. Wählt man die Option «Highlights» aus, ist das nur der Fall bei Nachrichten von Erwähnungen, Antworten und Nachrichten von gespeicherten Kontakten.

Besseres Planen von Ereignissen

Auch das Planen von Ereignissen wurde verbessert. So ist nicht mehr nur eine Zu- oder Absage möglich, sondern auch ein «Vielleicht» steht zur Wahl. Zusätzlich ist jetzt aber auch noch das Eintragen einer Endzeit und möglicher Begleitpersonen möglich. Ganz praktisch: Damit man ein Event nicht aus dem Blick verliert, kann es im Chat fixiert werden.

Gut zum Planen eignen sich auch Reaktionen auf Nachrichten. Und das geht jetzt noch schneller und einfacher. Will man etwa mit dem gleichen Emoji reagieren, wie bereits jemand anderes, kann man einfach selbst nochmal auf die Reaktion tippen und fügt seine eigene Stimme hinzu.

Mehr Kontrolle in Anrufen

Nicht nur wurde die Qualität von Videoanrufen verbessert, sondern man kann jetzt auch zoomen. Um entweder das eigene Bild oder das von der Person am anderen Ende der Leitung detaillierter sehen zu können, kann mit einem einfachen Auseinanderziehen mit zwei Fingern in das Video gezoomt werden.

Ist man bereits im Anruf und möchte jemanden hinzufügen, ist das jetzt auch leichter. Einfach im jeweiligen Chat auf das Telefon-Symbol tippen und die Option «Zum Anruf hinzufügen» auswählen - und schon ist die Person mit dabei.

Exklusiv für das iPhone

Manche neue Features gibt es nur für das iPhone. So kann man Whatsapp seit dem neuesten iOS zur Standard-App ernennen. Dann geschehen Nachrichten und Anrufe standardmäßig per Whatsapp. Dazu kann in den Einstellungen vom Handy unter dem Reiter «Apps» und dann «Standard-Apps» Whatsapp als die gewünschte Messaging-App eingerichtet werden.

Und auch wer Dokumente verschicken möchte, kann das jetzt einfacher auf dem iPhone. Im Bereich «Anhänge» gibt es beim Schicken von Nachrichten die Option «Dokument scannen». Damit kann ein Dokument direkt gescannt und korrekt zugeschnitten werden.