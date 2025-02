Westnetz: Mitarbeiter jetzt schneller vor Ort

Hier gibt es auch eine Ausbildungswerkstatt sowie Messtechnik. Außerdem hat Westnetz einen neuen Standort in Mülheim in Betrieb genommen. Er befindet sich direkt am Frankys im Ruhrkristall. Von hier aus können die Mitarbeiter schneller vor Ort in Mülheim sein, heißt es. Westnetz ist der größte Verteilnetzbetreiber in West-Deutschland. Westnetz gehört zum Unternehmen Westenergie, das wiederum Teil des E.ON-Konzerns ist. Die Gesellschaft betreibt und wartet insgesamt 175.000 Kilometer Stromnetz.