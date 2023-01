Westenergie stellt weiteren Bücherschrank auf

Der Schrank steht auf der Bülowstraße an der Haltestelle Broicher Mitte. Aufgestellt und finanziert hat ihn das Unternehmen Westenergie. Pate des Schranks ist die Buchhandlung Bücherträume. Sie kümmert sich darum, dass hier regelmäßig nach dem Rechten geschaut wird. Der Schrank besteht aus wetterfestem Stahl. Die Türen schließen selbständig, sodass die Bücher immer vor Regen geschützt sind. Platz ist für 250 Bücher. Es gibt ein Fach speziell für Kinderliteratur. Westenergie hat schon vier weitere Bücherschränke in Mülheim aufgestellt, u.a. an der Kreuzung Aktienstraße / Nordstraße, in der Nähe des Forums und auch im Dorf Saarn an der Düsseldorfer Straße. Hier geht es zur Übersicht.