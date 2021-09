Wer will Baumpate werden?

Sie beteiligt sich damit am Projekt "Klimabäume" vom Regionalverband Ruhr zusammen mit der Zukunftsinitiative "Wasser in der Stadt von morgen", der Emschergenossenschaft und 42 weiteren Städten und Gemeinden. Bei einer ersten Runde des Projekts haben im April schon einmal 100 Mülheimer einen Baum bekommen. In ihrer Bewerbung mussten sie angeben, warum sie Baumpate werden möchten. Die meisten wollten etwas gutes für´s Klima tun. Wer jetzt in der zweiten Runde dabei sein möchte, muss sich über die Webseite www.klimabaeume.ruhr mit seinen Kontaktdaten und einem Bild vom Pflanzort bewerben. Die ausgewählten Baumpaten bekommen Apfel-, Birn-, Kirsch- oder Pflaumenbäume. Sie müssen sie Samstag, den 30. Oktober an der Verteilstelle in Mülheim abholen, die ihnen dann genannt wird. Insgesamt sucht der RVR zusammen mit seinen Partnern Baumpaten für 10.000 Klimabäume in der Metropole Ruhr.