Wennmann-Bad bleibt Dienstag zu

Das Friedrich-Wennmann-Bad in Heißen bleibt am Dienstag (3.8.) geschlossen. Schuld sind dringende Reparaturarbeiten an den Fleisen, heißt es vom Mülheimer SportService. Wer trotzdem schwimmen gehen möchte, kann das zwischen 6 und 17 Uhr im Hallenbad Süd. Alle aktuellen Infos gibt es hier: https://www.swimh.de/

