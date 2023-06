Wendebereich zugeparkt? MEG leert Mülltonnen nicht mehr

Dabei forderte der Fahrer des Müll-LKW per Hupen Falschparker auf, ihre Fahrzeuge zu entfernen. Bis auf einen habe das auch gut funktioniert, heißt es von der MEG. Ein Anwohner habe sich aber geweigert und einen Mitarbeiter tätlich angegriffen. Der Müllwerker musste ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen den Angreifer wird jetzt juristisch vorgegangen, heißt es. Der Vorfall hat Auswirkungen auf das Sicherheitsempfinden der gesamten Belegschaft, sagt die MEG. Um so etwas in Zukunft zu verhindern, wird das Ordnungsamt bekannte Problembereiche in Zukunft kontrollieren, bevor das Müllfahrzeug vor Ort ist. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge sollen dann abgeschleppt werden. Darüber hinaus wird ein Mitarbeiter vorab zu Fuß kontrollieren, ob Wendebereiche frei sind. Falls nicht, wird nicht geleert. Die Anwohner sollen darüber mit einem Anhänger an der Tonne informiert werden. Rückwärts aus einer zugeparkten Sackgasse zu fahren kommt für die MEG nicht in Betracht. Das Manöver berge erhebliche Gefahren und sei mittlerweile auch von der Berufsgenossenschaft untersagt.