Weltwassertag: Trinkwasserversorgung sichergestellt

Heute ist Weltwassertag. In diesem Jahr geht es darum, dass Wasser, Natur und der Klimawandel eng miteinander zusammenhängen. Auch in Deutschland wird sich der Wassersektor anpassen müssen, sagt RWW. Sicher ist: Unser Wasser hat eine hohe Qualität - und die Trinkwasserversorgung ist auch in Corona-Zeiten sichergestellt.