Weitreichende Lockerungen in Kraft

So dürfen sich im öffentlichen Raum jetzt wieder zwei Haushalte ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl treffen. Veranstaltungen dürfen draußen mit bis zu 500 Gästen laufen (Sitzplan, Test, Sitzordnung nach Schachbrettmuster). Drinnen dürften auch Kinos wieder öffnen (CinemaxX will erst am 1.07. öffnen) mit bis zu 250 Gästen.





Mit die wichtigste Neuerung ist, dass beim Einkaufen keine Testpflicht mehr besteht. Allerdings darf sich im Laden pro Quadratmeter nur ein Kunde aufhalten. Hotels dürfen ohne Begrenzung der Gästezahl auch private Übernachtungen mit Frühstück anbieten. Hygieneregeln wie Abstandsgebot und Maskenpflicht bleiben bei all den Lockerungen aber häufig Pflicht.