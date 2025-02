Bilanz: Tourismus im Revier boomt weiter

Das sind so viele wie noch nie. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es eine Steigerung um 3 bzw. knapp 6 Prozent. Vor allem Gäste aus dem Ausland sind für den Anstieg verantwortlich. Laut Ruhr Tourismus dürfte das an Groß-Events wie der Fußball-EM und Konzerten mit internationalen Stars liegen. Für mehr Gäste gibt es auch mehr Platz. In den letzten Jahren seien im Ruhrgebiet rund 5.000 Betten für touristische Übernachtungen dazu gekommen. Auch in diesem Jahr erwartet die Ruhr Tourismus viele Gäste aus dem Ausland, vor allem zu den World University Games. Hier haben sich schon fast 10.000 Athletinnen und Athleten sowie Offizielle angemeldet.