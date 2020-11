Weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Mülheim steigt weiter und auch einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Corona meldet heute die Stadt. Die Zahl der Corona-Toten in Mülheim ist damit auf 33 gestiegen. ( Stand 26.11./ 6:00 Uhr ). Innerhalb von 24 Stunden sind in Mülheim 57 weitere Corona-Fälle nachgewiesen worden. Laut Krisenstab gelten aktuell 517 Menschen in unserer Stadt als akut infiziert.

© Oliver Mengedoht/ FUNKE Foto Services