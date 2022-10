Weitere Veranstaltung rund ums Thema Heizen

Bei der Infoveranstaltung soll es darum gehen, unter welchen Bedingungen eine Wärmepumpe effektiv eingesetzt werden kann und auch, ob der Einbau in ältere Häuser möglich und sinnvoll ist. Ideal sei eine Kombination aus Wärmepumpe, Energetischer Sanierung und Photovoltaik. Die Infoveranstaltung ist kostenlos. Teilnehmen geht ohne Anmeldung. Die Stadt hat schon mehrere dieser Veranstaltungen auf die Beine gestellt, in Dümpten, in Saarn und in der Alten Dreherei. Dieses Mal ist Treffpunkt in der Wilhelm-Busch-Schule in Heißen:





Klotzdelle 3

25.10.2022

18 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr)