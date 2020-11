Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona

In Mülheim sind innerhalb eines Tages drei weitere Menschen mit bzw. am Corona-Virus gestorben. Darunter ein 75-jähriger Mann, bei dem schon Vorerkrankungen bekannt waren. Das hat die Stadt mitgeteilt. Seit Beginn der Pandemie sind in Mülheim bis jetzt 32 Menschen am Virus gestorben.

