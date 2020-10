Weitere Maßnahmen gegen PCB-Belastung in Dümpten

PCB sind giftige, krebserregende Schadstoffe, die vor Monaten in zu hohen Werten in Fluren und Räumen des Lehrer- und Verwaltungsbereichs der Gustav Heinemann-Schule gemessen wurden. Schon durchgeführte Sofortmaßnahmen wie zusätzlich eingebaute Be- und Entlüftungen haben bei Messungen in den Sommerferien bereits positive Wirkung gezeigt.

Keine Gefahr für die Schüler

Außerdem sollen noch mobile Luftfilteranlagen aufgestellt werden. Weitere Messungen haben ergeben, dass die Räume, in denen unterrichtet wird, nicht belastet sind. Die Gesundheit der Kinder im laufenden Schulbetrieb ist laut Stadt also nicht gefährdet.