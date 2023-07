Weitere gestohlene SUV gefunden

Vorher hatte die Polizei in Essen und Mülheim bereits 20 dieser Fahrzeuge sichergestellt. Diese waren meist in den Niederlanden gestohlen und bei uns abgestellt worden. Sie waren auf Internetplattformen inseriert und sollten hier zu einem Schnäppchenpreis mit gefälschten Papieren verkauft werden. Die Polizei warnt davor, auf solche Angebote einzugehen. Solche Anzeigen lassen sich meist leicht erkennen. Häufig sind sie voller Rechtschreibfehler und der Inserent erst seit kurzem registriert. Zu einem Verkaufsgespräch sollte man immer nur in Begleitung und nicht an abgelegene Orte gehen. Misstrauisch sollten wir auch sein, wenn der Verkäufer auf Barzahlung besteht und keinen Kaufvertrag aufsetzen will.