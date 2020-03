Weitere Absagen nach Corona-Erlass

Die Termine zählen zu Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 erwarteten Besuchern. Die hat das Land NRW gestern per Erlass bis auf weiteres untersagt. So soll sich das neuartige Coronavirus möglichst nicht weiter ausbreiten. Die Stadt berät noch, wie sie die Rücknahme der Karten ihrer eigenen Veranstaltungen regelt - damit ist vor allem die Sportgala "Nacht der Sieger" gemeint. Ansonsten sollten sich Betroffene mit Tickets für abgesagte Veranstaltungen an ihre jeweilige Vorverkaufsstelle wenden.