Weiter zu viele Corona-Neuinfektionen

Wir haben dem RKI quasi "alte Fälle" gemeldet, die noch nicht registriert waren, sagt das Gesundheitsamt. Dadurch steigt die Inzidenz erst mal an, auch wenn es in Wirklichkeit aktuell gar nicht so viele Neuinfektionen gibt.

Aktuell sind in Mülheim 628 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (Stand 23.12., 6 Uhr). Abzüglich der Personen, die seit gestern Morgen wieder als gesund gelten, sind das 56 neue Fälle. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Mülheim 89 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. 3.416 hatten sich infiziert und gelten mittlerweile wieder als gesund. 1.328 sind im Moment Zuhause in Quarantäne.