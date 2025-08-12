Navigation

Weißes Haus: Trump trifft Putin in Anchorage in Alaska

Veröffentlicht: Dienstag, 12.08.2025 20:10

Für Trump dauert die Anreise nach Alaska fast genauso lange wie für seinen Gast Putin. Nun ist der genaue Ort für das historische Treffen der Präsidenten bekannt.

US-Präsident Trump
© Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Russisch-amerikanischer Gipfel

Washington (dpa) - Das mit Spannung erwartete Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin im US-Bundesstaat Alaska findet nach Angaben des Weißen Hauses in der Stadt Anchorage statt. Am Freitagmorgen (Ortszeit) werde Trump zu dem Treffen aufbrechen, sagte seine Sprecherin Karoline Leavitt. Der Republikaner will dort mit Putin über den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sprechen. 

Leavitt bestätigte, dass ein Einzelgespräch zwischen den beiden Präsidenten geplant sei. Einen genauen Zeitplan zu dem Treffen nannte sie nicht und verwies darauf, dass Details noch ausgearbeitet würden. Die Stadt liegt im Süden Alaskas. Anchorage ist die größte Stadt des nördlichsten Bundesstaates der Vereinigten Staaten.

© dpa-infocom, dpa:250812-930-904278/2

Weitere Meldungen

Merz-Treffen mit CDU-Vizes zur aktuellen Lage im Kanzleramt

Politik Nach 100 Tagen im Amt läuft die Regierungsarbeit nicht rund. Es gibt Streit mit der SPD und Unions-Unmut über Entscheidungen des Kanzlers.

Bundeskanzleramt

EU-Vertreter und 26 Außenminister fordern NGO-Zugang zu Gaza

Politik Im Gazastreifen werden dringend Lebensmittel, sauberes Wasser und Medikamente gebraucht.

Nahostkonflikt - Hilfslieferungen

Selenskyj: Trump und Putin können nicht ohne uns entscheiden

Politik Mit Spannung werden Gespräche zur Ukraine zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin erwartet.

Wolodymyr Selenskyj
skyline