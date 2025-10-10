Weiße Flotte: Tagesticket zum Saisonende für 9 Euro
Veröffentlicht: Freitag, 10.10.2025 16:04
Zum Ende der Saison bietet die Weiße Flotte Mülheim ab heute (13.10.) ein besonderes Angebot: In der Nachsaison (13. bis 26. Oktober) kostet das Tagesticket für die Linienfahrten auf der Ruhr nur 9 Euro – Kinder zahlen 5 Euro.
Mit dem Ticket könnt ihr an einem Tag so oft mit dem Schiff fahren, wie ihr wollt. Die Weiße Flotte fährt in der Zeit dreimal täglich die Ruhrtalroute - vom Mülheimer Wasserbahnhof nach Essen-Kettwig und zurück.
Die Aktion gilt nur beim Kauf in der Touristinfo an der Schollenstraße 1 oder online. An Bord gibt es die Tickets nicht und andere Rabatte sind nicht kombinierbar.