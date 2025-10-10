Navigation

Weiße Flotte: Tagesticket zum Saisonende für 9 Euro

Veröffentlicht: Freitag, 10.10.2025 16:04

Zum Ende der Saison bietet die Weiße Flotte Mülheim ab heute (13.10.) ein besonderes Angebot: In der Nachsaison (13. bis 26. Oktober) kostet das Tagesticket für die Linienfahrten auf der Ruhr nur 9 Euro – Kinder zahlen 5 Euro.

© MST

Mit dem Ticket könnt ihr an einem Tag so oft mit dem Schiff fahren, wie ihr wollt. Die Weiße Flotte fährt in der Zeit dreimal täglich die Ruhrtalroute - vom Mülheimer Wasserbahnhof nach Essen-Kettwig und zurück.

Die Aktion gilt nur beim Kauf in der Touristinfo an der Schollenstraße 1 oder online. An Bord gibt es die Tickets nicht  und andere Rabatte sind nicht kombinierbar.

Weitere Meldungen

Defekt - Weiße Flotte streicht Linienfahrten

Lokalnachrichten Bei der Weißen Flotte Mülheim gibt es erneut technische Probleme. Deshalb fallen morgen (15.8.) alle Linienfahrten aus.

Weiße Flotte: Start für Linien- und Tageskreuzfahrten

Lokalnachrichten Im April ist Saisonstart für die Weiße Flotte Mülheim. Die Linienfahrten werden an Ostern aufgenommen. Erster Tag ist Karfreitag, der 18. April.

Vorverkauf für Tageskreuzfahrten startet

Lokalnachrichten Bei der Weiße Flotte Mülheim könnt ihr euch ab heute (2.12.) Tickets für die Tageskreuzfahrten im nächsten Jahr sichern.

skyline