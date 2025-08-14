Navigation

Defekt - Weiße Flotte streicht Linienfahrten

Veröffentlicht: Donnerstag, 14.08.2025 14:00

Bei der Weißen Flotte Mülheim gibt es erneut technische Probleme. Deshalb fallen morgen (15.8.) alle Linienfahrten aus.

© Martin Möller / Funke Foto Services

Am Samstag soll der Betrieb wieder wie gewohnt laufen. Schon Anfang Juli waren die Linienfahrten auf der Ruhr an zwei Tagen ausgefallen. Als Grund nannte die Weiße Flotte einen technischen Defekt am Fahrgastschiff Friedrich Freye. Das Schiff ist mittlerweile 70 Jahre alt. Es sollte in einer Werft wieder auf Vordermann gebracht werden.

