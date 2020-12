Weihnachtskarten-Aktion gegen Einsamkeit

Für viele Menschen in Mülheim wird Weihnachten in der Corona-Zeit einsamer. Diesen Menschen wollen wir zeigen: Ihr seid nicht allein! Wir sind da - vielleicht nicht persönlich, aber in Gedanken, sagt das psychosoziale Krisenmanagement der Stadt. Daraus ist die Weihnachtskarten-Aktion "Ich schenke dir einen Stern" entstanden.

