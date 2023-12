Wann sollten Pakete spätestens verschickt werden?

Die sagen natürlich so früh wie möglich. Wenn du dir allerdings sicher sein willst, dass dein Paket rechtzeitig ankommt, dann spätestens eine Woche vor Heiligabend. Das empfiehlt zum Beispiel der DPD. Der will zwar noch alle Pakete rechtzeitig zustellen, die bis zum 20. Dezember um 12:00 Uhr abgegeben werden, bei Expressversand ist die Deadline sogar erst der 22. Dezember, aber da ist das Risiko natürlich größer, dass das irgendwie doch nicht klappt, sagt Albay Saglam vom DPD Zentrum in Erftstadt. "Witterungsbedingte Vorfälle können passieren, die Ware kann auch schon mal einen falschen Container verladen werden. Wir arbeiten mit Maschinen hier, es kommt immer wieder vor."

Und wenn man was ins Ausland schicken will, dann gelten noch mal andere Fristen. Die Fristen lassen sich bei den verschiedenen Paketdienstleistern aber online einlesen.

Was muss man beim Versand noch beachten?

Ein stabiler Karton sollte verwendet werden. Außerdem ist es ganz wichtig, die Versandaufkleber vernünftig anzubringen, damit die Zusteller den Barcode gleich scannen können. Adressen sollten gut lesbar sein. Einige Unternehmen empfehlen auch die Handynummer aufs Paket zu schreiben, sollte was beim Paketversand schieflaufen, können sie die jeweilige Person im Notfall erreichen.

Es kommt manchmal vor, dass ein Paket oder der Inhalt kaputtgeht. Welche Möglichkeiten gibt es im Anschluss?

Albay Saglam vom DPD empfiehlt: "Sollte das Paket direkt von einer Person kommen, sollte es reklamiert werden. In der Regel bezahlen wir die Kosten, wenn etwas kaputt gegangen ist. Die Ware ist beim DPD bis 520 Euro versichert." Außerdem erklärt der Experte, dass es sich bei teuren Weihnachtsgeschenken, die verschickt werden müssen, lohnt, gegen "einen kleinen Obolus die Ware höher zu versichern, damit sie auf der sicheren Seite sind."

Anders bei Geschenken, die über Onlinehändler kommen. Dort muss schließlich der Verkäufer reklamiert werden, damit man Geld zurückbekommt. Sollte Ware schon kaputt bei jemanden ankommen ist es ratsam, die Ware erst gar nicht in Empfang zu nehmen.