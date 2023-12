Weihnachtliche Sperrpause auf Betuwe-Strecke

Die Bahn baut in Richtung Niederlande. Wenn alles fertig ist, sollen bis zu vier Gleise auf der Strecke dafür sorgen, dass mehr Personen- und Güterzüge rollen können. Dafür müssen umfangreiche Arbeiten erledigt werden. U.a. werden neue Oberleitungen und Lärmschutzwände gebaut, Brücken müssen erweitert sowie Kabel verlegt werden. Die nächste Sperrung steht dann schon wieder ab dem 6. Januar an. Für Bahnpendler bedeutet das, dass sie Richtung Wesel und Arnheim auf Ersatzbusse umsteigen müssen. Der Fernverkehr wird in großem Bogen umgeleitet. Wann genau die 72 Kilometer lange Strecke fertig sein wird, ist unbekannt.