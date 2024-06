Weichen für Zukunft des Flughafens werden gestellt

Bislang gab es gültige Beschlüsse, dass der Flugbetrieb mittelfristig eingestellt werden soll. Das ist jetzt vom Tisch. Neben dem Flughafengelände soll ein neues Gewerbegebiet entstehen, dass rund 12 Hektar Fläche belegen wird (umgerechnet etwa 19 Fußballfelder). Der Plan dafür ist langfristig angelegt und soll in mehreren Schritten bis zum Jahr 2045 umgesetzt werden. Das ganze Areal soll verkehrstechnisch besser angebunden werden. Auch in das Flughafengelände selbst muss demnach noch reichlich Geld gesteckt werden. Rollwege, Start- und Landebahn gelten in Teilen als sanierungsbedürftig sowie das Dächer und Fassaden der Gebäude. Finanziert werden sollen die Vorhaben vor allem mit Krediten.