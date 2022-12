Wegweisendes Roboter-Projekt gestartet

Im Forschungsverbund ist auch die Hochschule Ruhr West mit ihren beiden Standorten in Mülheim und Bottrop. Das Geld soll über drei Jahre verteilt fließen. In dem Zentrum "RuhrBots" sollen bürgernahe und nutzergerechte soziale Roboter erforscht werden. Geplant ist, die Roboter in Stadtverwaltungen - z.B. in Büchereien - einzusetzen. Außerdem soll ein Showroom entstehen sowie ein Virtual Reality-Labor. Ziel ist, herauszufinden, wie Berührungsängste Robotern gegenüber abgebaut werden und wie sie im Alltag sinnvoll eingesetzt werden können. Außerdem sollen so Wege aufgezeigt werde, wie der Fachkräftemangel aufgefangen werden kann. Jetzt stehen die Suche nach geeignetem Personal und die Planung der ersten Projektschritte im Vordergrund. In den nächsten Wochen wird das Projektteam „RuhrBots“ verschiedene Institutionen unter städtischer Verwaltung besuchen.