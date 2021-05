Wechselunterricht ab Montag steht fest

Nachträglich geänderte Werte werden dabei nicht berücksichtigt, heißt es vom Land NRW. 5 Werktage lang musste die Inzidenz unterhalb der Marke von 165 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen liegen. Für Verwirrung hatte diese Woche gesorgt, dass in Mülheim die Werte des Robert Kochs Instituts nachträglich korrigiert worden waren. Wegen Übermittlungsproblemen waren nicht alle gemeldeten Corona-Fälle beim RKI angekommen.

Nach Korrektur war Inzidenz eigentlich zu hoch

Die Fälle wurden nachträglich dazu gezählt und die Inzidenzen von Montag, Dienstag und Mittwoch nach oben korrigiert. Die Folge: Mülheim lag am Montag eigentlich bei 194 und nicht bei 161 - also über dem Grenzwert von 165, der für die Schulöffnung entscheidend ist. Das MAGS hat aber mit den eigentlich falschen, niedrigeren Zahl gerechnet. Deshalb können die Schulen Montag vom Distanz- zum Wechselunterricht zurückkehren. Die Inzidenz in Mülheim liegt heute Morgen (7.5., 6 Uhr) bei 94,4.