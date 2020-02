WDL-Spende sichert Betrieb der Lernwerkstatt Natur

Die Lernwerkstatt Natur im Witthausbusch in Mülheim kann dank einer Spende in diesem Jahr weitermachen. Die WDL Luftschiffgesellschaft stellt dafür 50.000 Euro zur Verfügung, sagt die Stadt. Damit es auch in den nächsten Jahren weitergehen kann, will Mülheim weitere Förderer finden.





© Denis Zaporozhtsev - Fotolia