Wasserstoff statt Elektrizität

Die Ruhrbahn testet bei uns in Mülheim seit Montag einen Wasserstoffbus. So ein Fahrzeug war schon einmal in Essen im Einsatz und wird jetzt bei uns auf Zuverlässigkeit, Reichweite und technische Anforderungen geprüft.

© Martin Möller / Funke Foto Services