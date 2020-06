Wasserspielplatz vorerst ohne Wasser

Ist der Wasserspielplatz in der MüGa in Betrieb? Die Frage taucht schon seit einiger Zeit immer wieder in Mülheimer facebook-Gruppen auf. Darauf hat die Stadt jetzt reagiert und sagt: Nein, der Wasserspielplatz muss wegen der aktuellen Corona-Schutzverordnung geschlossen bleiben. Das gibt das Land vor.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services