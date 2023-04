Wassermuseum und Haus Ruhrnatur mit Osteraktionen

Am Karsamstag können Familien am Aquarius um 11, 13 und 15 Uhr an einem Geocache im Schlosspark Styrum teilnehmen. Ausgestattet mit einem GPS-Empfänger geht es auf Entdeckungsreise. Alle Stationen befinden sich in der Nähe des Styrumer Wasserturms. Unterwegs gibt es Informationen und Rätsel rund um das versteckte - virtuelle - Wasser. Hierfür muss man sich vorab unter 0208/4433-390 anmelden. Die Kosten sind im Museumseintritt enthalten. Im Haus Ruhrnatur liegt für Familien an allen Ostertagen ein Osterquiz bereit, bei dem man kleine Preise gewinnen kann. Hier muss man sich nicht vorab anmelden.