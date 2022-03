Wasser auf Friedhöfen bleibt abgeschaltet

Im gefüllten Zustand könnten sie bei Minustemperaturen platzen. Betroffen sind z.B. Friedhöfe und der Wasserspielplatz in der MüGa. Er soll wie gewohnt im Mai wieder geöffnet werden. Nicht betroffen von der Maßnahme sind der neue Friedhof in Dümpten an der Oberheidstraße und eine Zapfstelle auf dem Friedhof in Heißen. Sie könnten ohne Probleme kurzfristig in Betrieb genommen werden.