Warnung vor heftigem Unwetter - Aufgehoben

+++ Update 15.40 Uhr: Es gilt eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter (Stufe 3 von 4) bis 16.30 Uhr +++





+++ Update 13:30 Uhr: Das Naturbad in Styrum hat die schlechten Wasserwerte in den Griff bekommen. Wir können sofort wieder öffnen, heißt es. Wegen der Unwetterlage werden die Tore aber erst morgen am Samstag aufgemacht +++





+++ Update 11:25 Uhr: Das Abschlussfest der Werkstattwoche Eppinghofen ist vorsorglich abgesagt +++





Die Vorwarnung im Wortlaut:

Ein Gewittertief zieht ab Freitagmittag von Westen her über die nördliche Mitte hinweg und sorgt für eine großräumige und heftige Unwetterlage. Dabei werden verbreitet schwere, zum Teil auch extreme Gewitter mit massiven Auswirkungen erwartet. Die Gewitter sind begleitet von schweren Sturm- oder Orkanböen zwischen 90 und 130 km/h (Bft 10-12) sowie heftigem Starkregen um 40 l/m² in einer Stunde und Hagel mit einer Korngröße um 5 cm. Teils ist auch extrem heftiger Starkregen mit rund 60 l/m² in wenigen Stunden wahrscheinlich. Auch einzelne Tornados sind nicht ausgeschlossen. Es besteht die Gefahr von kleinräumigen Überflutungen sowie Baum- und Astbruch. Auch Beeinträchtigungen der Infrastruktur sind möglich. In den Abendstunden des Freitags kommt es zu einer Wetterberuhigung und das Unwetterpotential nimmt rasch ab. Diese Vorabinformation soll auf das Potential schwerer bis extremer Gewitter hinweisen. Dies soll die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen. Amtliche Warnungen werden zeitnah herausgegeben.