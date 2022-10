Warnung nach Diebstahl von Range Rovern

In diesem Jahr seien in beiden Städten bereits sieben Range Rover Sport entwendet worden, zwei davon bei uns in Mülheim, in Saarn und Menden-Holthausen. Vor allem seit September habe die Zahl der Diebstähle zugenommen. Mehrere der Fahrzeuge konnten in den Niederlanden sichergestellt werden. Dort waren sie schon zum Abtransport in die Arabischen Emirate bereit gestellt. Die Polizei sagt, dass sich viele Autobesitzer in trügerischer Sicherheit wiegen könnten, da in den Fahrzeugen Ortungsfunktionen eingebaut sind. Diese könne allerdings von Dieben leicht deaktiviert werden. Die Polizei empfiehlt, als zusätzlichen Schutz einen batteriebetriebenen GPS-Tracker im Fahrzeug zu verstecken.