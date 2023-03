Warntag mit gelungener Premiere

Dabei werden Smartphones direkt über die Funkzellen angesteuert und der Alarm ausgelöst. Das Land wertet jetzt noch aus, wie gut alles funktioniert hat.





Die Sirenen - soweit vorhanden - werden dagegen von den einzelnen Feuerwehren aktiviert. Zumindest bei uns in Mülheim hat das gut und pünktlich geklappt. Gelungen war auch die bundesweite Premiere des Notfall-Informations-Radios. In Zusammenarbeit mir der Feuerwehr kann Radio Mülheim aus einem extra eingerichteten Studio auch dann senden, wenn für längere Zeit der Strom ausfallen sollte. Bislang gibt es so etwas nur bei uns. Das "Mülheimer Modell" hat sich aber herumgesprochen. Viele Städte seien interessiert, ebenfalls ein ausfallsicheres Radioprogramm in der Stadt zu haben. Der Projektleiter bei der Mülheimer Feuerwehr berichtet von zahlreichen Anfragen zu dem Thema.