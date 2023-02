Warnstreiks treffen Mülheim erneut

Der Streikaufruf geht u.a. an die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, einschließlich Kitas, Sparkasse, MEG, Seniorendienste, medl, SEM und Ruhrbahn. Die wollen sich am Morgen auf dem Rathausmarkt treffen.





Die Ruhrbahn sagte uns, dass von Betriebsbeginn bis -ende weder Busse noch Straßenbahnen fahren. Auch die Kundencenter sollen während des Streiks geschlossen sein. Nicht betroffen von der Maßnahme sollen die Fahrten für Schüler zwischen Schule und Sportstätte sein sowie die Fahrten für Förderschüler in Kleinbussen. Es könnten also auch städteübergreifende Linien betroffen sein. Die Regional- und S-Bahnen werden nicht bestreikt.





Die MEG kann noch nicht komplett abschätzen, wie groß die Auswirkungen auf den Betrieb sein werden. Die Mülheimer sollten auf jeden Fall die Abfalltonnen auf den Gehweg stellen und stehen lassen. Die Tonnen werden gegebenenfalls später nachgeleert. Das Schadstoffmobil am Montag in Speldorf fällt aus und der Wertstoffhof bleibt voraussichtlich geschlossen. Die MEG will aktuell in ihrer App und auf ihrer Homepage informieren.