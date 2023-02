Wander-Challenge für den guten Zweck im April

Auf die Beine gestellt wird das Charity-Event vom Mülheimer St. Marien-Hospital. Bei der Premiere im letzten Jahr haben über 850 Menschen mitgemacht. Auch in diesem Jahr können die Teilnehmer zwischen einer Wanderstrecke von acht oder 19 Kilometern wählen. Kinder und Jugendliche machen kostenlos mit. Erwachsene zahlen 15 oder 30 Euro. Die Startgebühr fließt dann in sportliche und soziale Projekte. Im letzten Jahr konnten 7.500 Euro an drei Projekte ausgeschüttet werden. Eingeklinkt in die Veranstaltung hat sich auch wieder der Mülheimer SportService. Anmeldeschluss ist der 21. April. Die Wander-Challenge steigt dann am 23. April 2023.