Waffen sollen abschrecken

Schon seit Anfang des Jahres werden die sogenannten Taser im Testbetrieb genutzt. Sie wirken auf viele mögliche Angreifer so furchteinflößend, dass sie klein beigeben, sagt NRW-Innenminister Reul. Bis Anfang September kamen die Taser demnach in 140 Fällen zum Einsatz. 114 Mal mussten die Polizisten damit lediglich drohen. 25 Mal wurden sie tatsächlich abgefeuert, einmal im direkten Kontakt. Sie wirken im Gegensatz zu Pfefferspray auch bei Menschen, die betrunken sind oder unter Drogen stehen. Gerade in Großstädten sollen sie den Polizisten zusätzlichen Schutz gewähren. Hier gebe es besonders viele Angriffe. In den Großstadtbehörden in NRW soll praktisch in jedem Streifenwagen ein Beamter eine Elektroschock-Pistole zur Verfügung haben. Landesweit werden zunächst 620 Geräte ausgeteilt. Sie kosten insgesamt vier Millionen Euro.