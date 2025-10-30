Navigation

Wadephul zurückhaltend bei rascher Rückführung von Syrern

Veröffentlicht: Donnerstag, 30.10.2025 14:44

Bei seinem Besuch in Syrien zeigt sich Außenminister Wadephul erschüttert über das Ausmaß an Zerstörung. Es brauche einen schnellen Wiederaufbau.

Außenminister Wadephul besucht Syrien
© Marcus Brandt/dpa

Nahostreise

Damaskus (dpa) - Außenminister Johann Wadephul hat sich bei seinem Besuch in Syrien zurückhaltend zu raschen umfangreichen Rückführungen von syrischen Geflüchteten in ihr Heimatland geäußert. «Kurzfristig können sie nicht zurückkehren», sagte der CDU-Politiker bei einem Besuch in Harasta, einem noch immer schwer verwüsteten Vorort von Damaskus.

Ein solch großes Ausmaß an Zerstörung habe er persönlich noch nicht gesehen. «Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben», so Wadephul. Er rief zu einem raschen Wiederaufbau auf. Europa trage eine besondere Verantwortung, Deutschland solle dabei vorangehen, sagte er.

Wadephul dankte der syrischen Übergangsregierung für ihren Einsatz für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Deutschland unterstütze diesen Kurs und strebe wieder normale, freundschaftliche Beziehungen an. Die in Deutschland lebenden Syrerinnen und Syrer seien dabei eine «menschliche Brücke» zwischen beiden Ländern.

Seit dem Sturz von Langzeitmachthaber Baschar al-Assad bemüht sich die Übergangsregierung, das Land wieder an die internationale Staatengemeinschaft anzuschließen. Die Sicherheitslage im Land bleibt jedoch weiter unübersichtlich. Es kommt immer wieder zu Gewaltausbrüchen.

© dpa-infocom, dpa:251030-930-229594/1

Weitere Meldungen

Alabali Radovan wirbt in Kiew für deutsche Investitionen

Politik Die Entwicklungsministerin ist zum Antrittsbesuch in der Ukraine. Sie will Unternehmen den Weg ebnen und - im besten Fall - auch mit einem gekürzten Etat noch mehr erreichen.

Entwicklungsministerin Radovan reist in die Ukraine

Gigabit-Internet für alle - verbindliche Ziele

Digital Noch hängen viele beim Internet am eher langsamen Kupferkabel. Der Umstieg auf Glasfaser soll durch die Formulierung verbindlicher Ziele beschleunigt werden.

Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) (Archivbild)

Umfrage: Mehrheit der Frauen fühlt sich nicht sicher

Politik Mehr als die Hälfte der Frauen in Deutschland fühlt sich laut einer Umfrage an öffentlichen Orten nicht sicher. Besonders Clubs und Bahnhöfe schneiden schlecht ab.

Sicherheit im öffentlichen Raum
skyline