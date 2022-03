VW zieht auf altes Opel-Gelände

Das Projekt kostet 78 Millionen Euro. In zwei Jahren sollen die ersten Mitarbeiter einziehen. Schon Mitte kommenden Jahres sollen die Halle für Entwicklung der Software und Labore entstehen. Ein halbes Jahr später kommen dann Büros und ein Parkhaus. Derzeit arbeiten 840 VW-Mitarbeiter am Campus der Ruhr-Uni und an zwei weiteren Standorten. Laut Projektentwickler könnten am neuen Standort bis zu 1.200 Beschäftigte arbeiten. Die Volkswagen Infotainment GmbH entwickelt für alle Konzern-Marken Soft- und Hardware-Komponenten in den Bereichen Vernetzung und Datenaustausch. Opel hatte das Werksgelände in Bochum vor knapp acht Jahren verlassen. Seitdem haben sich dort viele neue Unternehmen angesiedelt.