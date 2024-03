VRR gibt Mülheimer Bahnhöfen schlechtere Noten

Der Hauptbahnhof verschlechtert sich in Punkto Aufenthaltsqualität und damit auch in der Gesamtbewertung. Statt einer ausgezeichneten Note gibt es jetzt nur noch ein "ordentlich". Mülheim Styrum schneidet bei der Barrierefreiheit schlechter ab. Auch hier gibt es dadurch Abzüge in der Gesamtnote. Der Mülheimer Bahnhof mit der miesesten Bewertung ist nach wie vor der Bahnhof Mülheim West. Hier gibt es nur einen Daumen hoch dafür, dass es Anzeigetafeln gibt. Die restlichen Punkte bewertet der VRR als "nicht tolerierbar". Im letzten Jahr haben Profitester im Auftrag des Verkehrsverbunds alle Bahnhöfe im VRR untersucht. Die Tester vergeben Noten u.a. für Ausstattung, Sauberkeit, baulichen Zustand, Fahrgastinfos und Barrierefreiheit. Der Bericht soll helfen, den zuständigen Betreibern und Eigentümern der Bahnhöfe Druck bei der Sanierung und Instandhaltung zu machen.