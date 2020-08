Vorsicht beim Wildbaden - Schwimmen in der Ruhr verboten

Wer in Flüssen, Seen oder im Kanal schwimmen geht, soll vorsichtig sein. Das sagt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Gerade jetzt am Wochenende könnte es zum Beispiel am Rhein-Herne-Kanal besonders voll werden.

© Tanja Schwarze