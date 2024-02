Vorerst letzte Sperrung der A59 bei Duisburg

Die Autobahn GmbH arbeitet an den Übergängen zwischen Fahrbahnen und einer großen Brücke. An diesem Wochenende werden u.a. neue Dehnungsfugen eingebaut. Im Anschluss wird die Baustelle komplett geräumt. Wegen Schäden an den Fahrbahnübergängen musste die A59 in den letzten Wochen mehrfach dicht gemacht werden. Die Sperrung an diesem Wochenende soll die letzte sein. Die A59 soll am Montag um 5 Uhr wieder freigegeben werden. So lange muss der Verkehr über A42, A3 und B8 ausweichen.