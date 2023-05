Vorbereitungen für Fußball-Highlight in Essen laufen

Dafür wird auf dem Kennedyplatz in der Innenstadt extra ein Stadion errichtet. Hier finden bis zu 3.000 Zuschauer Platz. Ganz in der Nähe wird eine Fan-Meile aufgebaut. Das Eröffnungsspiel bestreitet die deutsche Mannschaft gegen Zypern. Weitere Gruppengegner sind Chile und Oman. Gespielt wird auf einem 46 mal 26 Meter großen Kunstrasenplatz. Die Halbzeiten laufen über 20 Minuten. Auf dem Platz stehen pro Team sieben Feldspieler plus Torwart. Der Eintritt zu allen Spielen ist kostenlos. Das Endspiel läuft am 11. Juni. Viele der Spiele werden weltweit übertragen.